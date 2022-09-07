تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصرى بالبنوك

كتبت ريهام الباشا

سجل سعر اليورو تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 7-9-2022 بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري سعر 18.95 جنيه للشراء، و19.11 للبيع، مقابل سعره أمس بالبنوك كان مسجلا 19.04 جنيه للشراء، و19.21 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.95جنيه للشراء، و19.10 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.05 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 19.05 جنيه للشراء.

19.13 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.95 جنيه للشراء.

19.11 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر 18.95 جنيه للشراء.

19.07 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.95 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة 18.93 جنيه للشراء.

19.09 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.97 جنيه للشراء.

19.09 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.