اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحريات لكشف ملابسات الاعتداء على شاب في الشيخ زايد

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:58 م
تحريات لكشف ملابسات الاعتداء على شاب في الشيخ زايد متهم
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات إصابة شاب أصيب بجروح نتيجة تعرضه لاعتداء على يد عدد من الأشخاص،  بمدينة الشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب بجروح نتيجة الاعتداء عليه في الشيخ زايد، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
   
بسؤال المجني عليه اتهم عددا من الأشخاص بالاعتداء عليه، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين  وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 

مشاجرة

الاعتداء على شاب

الشيخ زايد

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة