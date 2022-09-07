تحريات لكشف ملابسات الاعتداء على شاب في الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات إصابة شاب أصيب بجروح نتيجة تعرضه لاعتداء على يد عدد من الأشخاص، بمدينة الشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب بجروح نتيجة الاعتداء عليه في الشيخ زايد، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بسؤال المجني عليه اتهم عددا من الأشخاص بالاعتداء عليه، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.