تجديد حبس المتهم بقتل صاحب مكتب سفريات بالغربية 15 يوما على ذمة التحقيقات

الغربية عادل ضرة

جدد قاضي معارضات محكمة كفر الزيات حبس المتهم بقتل صاحب مكتب سفريات بمدينة كفر الزيات 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شخص داخل مكتب سفريات بشارع الجلاء.

وانتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتم فرض كردون امنى بالمنطقة وتبين مقتل "مهند .خ " صاحب مكتب سفريات داخل مكتبه، تم اخطار النيابة العامة لمناظرة مكان الواقعة وتم ضبط المتهم واجري معاينة تصويرية للحادث وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم تجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضية.