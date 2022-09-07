بوتين يعقد اجتماعا ثلاثيًا مع نظيريه الصيني والمنغولي على هامش قمة شنغهاي

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع ثلاثي لزعماء روسيا والصين ومنغوليا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقرر إنطلاقها 15 سبتمبر الجاري في مدينة سمرقند بأوزبكستان.



وقال بوتين، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المنغولي لوفسانامسراي أويون إردين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، "إنه من المقرر عقد اجتماع مع الرئيس المنغولي أوخناجين خورلسوخ قريبًا جدًا في أوزبكستان (على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند)، حيث من المقرر عقد اجتماع مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، كما سنعقد أيضًا قمة ثلاثية بمشاركة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن بوتين سيتوجه لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند يومي 15 و 16 سبتمبر الجاري، حيث من المقرر أن يعقد محادثات دولية مهمة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذه المحادثات وما قد تتضمنه.



يُشار إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون تضم حاليًا روسيا والهند وكازاخستان وقيرجيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.



وتتمتع كل من أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا بصفة مراقب، في حين أن أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال وسريلانكا وتركيا تعد دول شريكة، بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الدول أعلنت مؤخرًا إنها ترغب في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون.