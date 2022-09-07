بوتين يعترف بتأثير الحرب الأوكرانية: الاقتصاد الروسى تراجع بنسبة 2.5%

كتب سمير حسنى

اعترف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بتراجع الاقتصاد الروسى بنحو 2.5 بالمائة، فى اول تصريح بتأثر روسيا بالحرب مع أوكرانيا، لكن بوتين كشف فى الوقت نفسه عن وجود فائض فى الميزانية هذا العام.

قال بوتين خلال كلمته فى الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادى بمدنية فلاديفوستوك الروسية، إن اقتصاد روسيا تجاوز المرحلة الأصعب، مضيفا: "قرارات الدول الغربية تعارضت مع مصالح شعوبها".

تعهد بوتين بعدم الالتزام بعقود تصدير النفط والغاز فى حال تحديد سقف للأسعار تعارض مع مصالحنا.

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قال "إن الغرب لم يكن نزيها بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا، كون معظم الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا كما تم إعلانه".

أضاف بوتين، من الضرورى وضع قيود معينة على تصدير الحبوب من أوكرانيا، حيث يتم شحن معظم الحبوب إلى الاتحاد الأوروبى وليس إلى البلدان النامية كما تم الإعلان عنه سابقا"، مشيرا إلى أن الدول الأشد فقرا تفقد إمكانية الحصول على المواد الغذائية الأساسية بسبب شرائها من قبل الدول المتقدمة.