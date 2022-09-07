بطلة دمياط فى رفع الأثقال من ذوى الهمم: حققت فضية العالم وحلمى رئاسة الاتحاد ..صور

دمياط - فريق دمياط

"قادرون باختلاف" جملة تمكنت من تغيير واقع العديد من ذوى الهمم، حققوا الكثير من الإنجازات في مجالات متعددة، ليثبتوا للعالم أنهم حقا " قادرون باختلاف".

في محافظة دمياط تمكنت البطلة "مني بعيت" من تحقيق الميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا في لعبة رفع الاثقال، أيضا حققت الميدالية الفضية في نفس اللعبة ببطولة العالم، وحققت بطلة دمياط أيضا لقب أفضل لاعبة في افريقيا في رفع الأثقال.

وفى لقاء لبطلة دمياط مع موقع "اليوم السابع"، قالت: "كنت أسعى إلى تحقيق مركز متقدم فى التعليم، والرياضة أعادت اكتشافي من جديد، عندما التحقت بمدرسة النور للمكفوفين كنت أبحث عن التفوق وليس التعليم فقط، وتمكنت من التفوق في التحصيل الدراسي"، واستكملت الحديث قائلة: "التحقت بمعسكر رياضي بالإسماعيلية، واشتركت في أولي بطولات الجمهورية في لعبة رفع الاثقال، في بداية الأمر كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، ولكنني اجتهدت من أجل تحقيق أول بطولة" .

وأوضحت: "أتذكر جيدا عندما حققت المركز الثاني ببطولة العالم، الجميع كان متأكد من أنني سأحقق الفوز، الدراسة حاليا هي ما تشغل بالى، وأسعي أن أكون أول رئيسا لاتحاد رفع الأثقال من المكفوفين"، مضيفة: "حصلت على دبلومة في الإدارة الرياضية من جامعة الإسكندرية، وأسعي الآن إلى الحصول على الدكتوراه، فقط أريد أن أكون على أتم استعداد لأحقق طموحا آخر فى لعبة رفع الأثقال، أسعي أن أكون أول كفيفة تتولي رئاسة اتحاد، والعلم يساعدني كثيرا في هذا الأمر".

واختتمت حديثها قائلة: "لولا دعم أسرتي ما كنت حققت أى إنجاز، هم ساعدونى كثيرا، وأنا الآن أحاول تعويضهم بنجاحى"، وأود أن أقول كل خطوة فى بدايتها صعبة، ولكن لا صعب أمام ذوى الهمم، فنحن حقا قادرون باختلاف".



انجازات منى بعيت



انجازات منى بعيت



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