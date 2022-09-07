بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ على مرحلتين 11 سبتمبر

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت جامعة كفر الشيخ عن استقبال الطلاب الجُدد الملتحقين بكليات الجامعة، لتوقيع الكشف الطبى عليهم، للعام الجامعى 2022 - 2023م، بدءًا من الأسبوع المقبل، وتم تقسيم طلاب الكليات العملية والأدبية إلي دفعتين على مدار الأسبوعين المقبلين.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أهمية توقيع الكشف الطبي للطلاب الجُدد، لضمان سلامتهم، وتوفير كافة سُبل الرعاية الصحية، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجُدد بـ21 كلية ومعهد، تم تقسيمهم على مرحلتين، وهو إجراء مُتبع سنويًا فى الجامعة، وجميع الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى.

وتم تحديد مواعيد الكشف الطبى حسب الجدول أعلن عنه قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة الجامعة لبعض الكليات العملية للعام الجامعى 2022 - 2023 م.

مواعيد الكشف الطبى:

- الأحد 11 سبتمبر 2022 كليات «الطب البشري - طب وجراحة الفم والأسنان - العلاج الطبيعي - الذكاء الاصطناعي».

- الإثنين 12 سبتمبر 2022 كليات «الطب البيطري - الحاسبات والمعلومات».

- الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 كليات «الصيدلة والتصنيع الدوائي - العلوم».

- الأربعاء 14 سبتمبر 2022 كليات «علوم الثروة السمكية والمصايد - المعهد الفني للتمريض».

- الخميس 15 سبتمبر 2022 كلية «التمريض».

وتم تقسيم طلاب الكليات العملية والأدبية إلى دفعات، وسيتم توقيع الكشف الطبي على طلاب 11 كلية ومعهد، والأسبوع الذي يليه يشمل أيضًا توقيع الكشف الطبي على طلاب 11 كلية أخرى.

كما أعلنت عن خطوات التسجيل لإجراء الكشف الطبي بجامعة كفر الشيخ ، من خلال رابط التسجيل للكشف من هنا http://mis.kfs.edu.eg/clinic/

ولابد من ملئ الاستمارة إلكترونيًا وطباعتها ولصق صورة شخصية 4×6 للطالب وإحضار بطاقة ترشيح وإثبات شخصية الطالب.

- دفع المصروفات على منظومة الدفع الإلكتروني الموحد من خلال الرابط https://payments.kfs.edu.eg/

والتزام الطالب بالحضور فى المواعيد الموضحة بالجدول وفقًا لكل كلية فى التاريخ المحدد.