اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 04:47 م
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بدء أعمال اللجنة العليا لاختيار مديرى الإدارات بجامعة المنوفية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 03:49 م
بدء أعمال اللجنة العليا لاختيار مديرى الإدارات بجامعة المنوفية لجنة اختيار مديرى الإدارات بجامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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بدأت اللجنة العليا لإجراء مقابلات للمتقدمين للندب على وظيفة مدير إدارة بمختلف كليات وإدارات جامعة المنوفية أعمالها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وعضوية نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق. 
 
هذا وأجريت اليوم مقابلات لـ 37 من المتقدمين للندب على وظيفة مديرى إدارات: شئون التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعليم، شئون التسجيل والدراسة بمركز الخدمة العامة، شئون تعليم بكليات الآداب، التربية، الطب، العلوم، الهندسة الإلكترونية، التمريض، الإعلام.

محافظة المنوفية

جامعة المنوفية

مدير الإدارات



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