بتروسيف تُنفذ برنامج التدريب على استخدام أجهزة التنفس الذاتي بمواقع العمل

كتبت -مروة الغول

قامت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" إحدى شركات قطاع البترول، بتنفيذ برنامج التدريب على استخدام أجهزة التنفس الذاتي Self-Contained Breathing Apparatus لعدد من المهندسين العاملين بمختلف مواقع شركة بتروجت على مستوى الجمهورية.

وتناول التدريب النظري كيفية حماية الجهاز التنفسي من المخاطر المحيطة ببيئة العمل، وذلك عن طريق وضع و إعداد برنامج لحماية الجهاز التنفسى بداية من الكمامات والفلاتر ووصولاً لأعلى فلتر - يساوى 20 ألف جزء في المليون - ثم العزل بأجهزة التنفس الخاصة بالصيانة وأجهزة الصيانة الخاصة بالحريق.

كما تم التعرف على آلية عمل أجهزة التنفس الخاصة بالهروب في حالة تسرب الغاز عن طريق التدريب عمليًا على كيفية استخدام تلك الأجهزة.

وأختتم البرنامج بشرح مميزات ومواصفات أجهزة قياس الغازات بأنواعها المختلفة سواء غاز واحد أو التي تحتوي على أربعة غازات (أجهزة قياس الغازات القابلة للإشتعال وأجهزة قياس غاز الأكسجين وأجهزة قياس غاز أول أكسيد الكربون وأجهزة قياس غاز كبريتيد الهيدروجين).