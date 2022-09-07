بالذكرى الثالثة لحجز الدعوى.. تعرف على الخلايا النوعية التابعة لتنظيم بيت المقدس

كتب إيهاب المهندس

مرت 3 سنوات على حجز محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضية محاكمة هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، للحكم لاتهامهم بارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة للحكم.

ومن خلال التحقيقات وأوراق الدعوى تبين قيام الإرهابي توفيق فريج مؤسس التنظيم بإصدار تكليفات للمتهم الثاني بتكوين مجموعات نوعية لتنفيذ عملياتها العدائية ومن تلك الخلايا.

1 ـ "مجموعة التنفيذ"، تلقى أعضائها تدريبات على استخدام السلاح من ذوى الخبرة من عناصر التنظيم، ونفذت العديد من العمليات الإرهابية.

2 ـ " مجموعة الرصد والتتبع"، وضمت 22 متهما تحت قيادة المتهم رقم 3 بأمر الإحالة واضطلعت تلك المجموعة برصد أفرادِ القوات المسلحة والشرطة والقضاة وعدد من السياسيين والإعلاميين وتحديد طرق سيرهم وبياناتهم وتوفير صور لهم علاوة على رصد المنشآت الحيوية.

3 ـ "مجموعة الإعداد والتجهيز"، وضمت 13 متهما من المؤهلين عسكريا وتلقى أعضائها دورات في تصنيع المفرقعات.

4 ـ "مجموعة تدبير الإيواء والإقامة"، وضمت 5 أسماء وتلوى مسئوليتها المتهم المتوفى محمد السيد منصور، ووفرت تلك المجموعة مقرات الإيواء للعناصر بعد تنفيذهم لعملياتهم الإرهابية، وتوفير مخازن.

5 ـ "مجموعة الدعم اللوجستى والمعاونية"، وفرت الأههزة والسيارات والدراجات النارية وللوحات المعدنية التي يستخدمها عناصر التنظيم في عملياته العدائية.

6 ـ "اللجنة الإعلامية"، وضمت 7 متهمين، وقامت بصياغة وبث ما يصدر عن التنظيم من بيانات حول عملياتهم العدائية، وحول تصوير اجتمعاتهم وتدريباتهم.

7 ـ "مجموعة الاستقطاب"، وضمت 5 متهمين بالإضافة للمتهمين الثانى محمد عفيفي وهم من لديهم قدره على استقطاب عناصر للتنظيم الإرهابى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.