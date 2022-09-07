اليوم السابع
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انقلاب سيارة نقل بطريق المريوطية فى الجيزة دون إصابات

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:50 ص
انقلاب سيارة نقل بطريق المريوطية فى الجيزة دون إصابات انقلاب سيارة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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انقلبت سيارة نقل بطريق المريوطية صباح اليوم الأربعاء، وانتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى مكان الحادث، وتم إزالة آثاره، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق المريوطية، انتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة، انقلاب سيارة نقل صندوق، ولم يسفر الحادث عن مصابين.
 
تم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وأشارت التحريات إلى أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق مما أسفر عن انقلاب السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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