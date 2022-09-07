اليوم.. جوتيريش يزور باكستان لمناشدة العالم لتقديم الدعم بسبب الفيضانات

كتبت : هند المغربي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه سيسافر اليوم الأربعاء إلى باكستان، تعبيرا عن تضامنه العميق مع الشعب الباكستانى، "ولمناشدة المجتمع الدولى تقديم دعم هائل للباكستانيين، فى وقت الحاجة هذا".

وقال الأمين العام إن الحرب فى أوكرانيا تحظى بالكثير من الاهتمام، "لكن الناس يميلون إلى نسيان وجود حرب أخرى - الحرب التى نخوضها على الطبيعة، والطبيعة ترد الضربة بمثلها، ويتسبب تغير المناخ فى مضاعفة الدمار الذى يلحق كوكبنا".

وتابع الأمين العام قائلا: "من باكستان، إلى تشاد والقرن الأفريقى، حيث يتسبب الجفاف فى حدوث مجاعة. كل هذه الأمور تمثل تهديدا هائلا لنا جميعا بالإَافة إلى باكستان "وقال جوتيريش إن التعامل مع تغير المناخ يمثل القضية الحاسمة فى عصرنا،

تشهد باكستان فيضانات كارثية طالت أكثر من 33 مليون شخص، مما تسبب فى إلحاق دمار وأضرار واسعة النطاق ووفاة أكثر من 1,200 شخص.