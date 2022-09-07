اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 05:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة تستمع لأقوال والدة طفلة رضيعة لقت مصرعها عقب سقوطها من مصعد عقار بالعمرانية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 03:56 م
النيابة تستمع لأقوال والدة طفلة رضيعة لقت مصرعها عقب سقوطها من مصعد عقار بالعمرانية اسعاف _ ارشيفية
أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة مصرع طفلة رضيعة  متأثرة بإصابات لحقت بها عقب سقوطها بمصعد عقار بمنطقة العمرانية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وتستمع النيابة إلى والدة الطفلة لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بتفريغ الكاميرات فى محيط الواقعة، وأمرت باستدعاء مالك العقار لاستجوابه عن وسائل الأمان والحماية داخل المصعد.

 

ورد بلاغ للمقدم أحمد ماهر رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بمصرع طفلة رضيعة فى عقار محل سكن أسرتها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الطفلة أثناء استقلال والدتها للمصعد، سقطت الطفلة التى كانت بصحبتها بين الحائط وكابينة المصعد، مما أسفر عن إصابتها ومصرعها فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


مصرع طفلة

امن الجيزة

قسم شرطة العمرانية

النيابة العامه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة