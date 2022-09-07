اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:55 ص
أكرم القصاص
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النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوى العام لـ223 درجة بإدارتى الخارجة والداخلة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:47 ص
النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوى العام لـ223 درجة بإدارتى الخارجة والداخلة محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام بإدارتى الخارجة والداخلة التعليميتين للعام الدراسي 2022 /2023. 
 
وأوضح الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول وفقا للمرحلة الثالثة للتنسيق فى إدارة الخارجة التعليمية إلى 223 درجة بجميع المدارس الثانوية بالخارجة، ما عدا مدرستى الخارجة الثانوية للبنين، ومدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات وفقا لاستيفاء الأعداد المطلوبة بالمدرستين، وإدارة الداخلة التعليمية 223 درجة بجميع مدارس الإدارة.

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