النرويجية أرنهيلد سبنس منسق الأمم المتحدة للتنمية فى كوسوفو

كتبت : هند المغربي

عين أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة أرنهيلد سبنس من النرويج منسقة للأمم المتحدة للتنمية في كوسوفو

ووفق بيان الأمم المتحدة تتمتع سبنس بخبرة 30 عامًا من العمل بالحكومة والأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والمجتمع المدنى، ولديها كفاءات متعددة فى مجالات الأمن والتنمية والشؤون الإنسانية.

وأضاف البيان قبل تعيينها كمنسق إنمائي للأمم المتحدة ، أدارت سبنس العمليات الميدانية لبرنامج الأغذية العالمي في باكستان كنائبة ومدير بالإنابة، وفي باكستان دعمت الحكومة في مشاركتها في قمة الأمم المتحدة لنظم الأغذية ، وإدارة الكوارث، وزيادة الحماية الاجتماعية.

وفي سبتمبر 2021، أعيرها برنامج الأغذية العالمي لحركة توسيع نطاق التغذية ، حيث قادت التحول التنظيمي وشغلت منصب المدير بالإنابة.

وانضمت سبنس إلى برنامج الأغذية العالمي في عام 2014 كمديرة للشراكات. قادت تنفيذ استراتيجية شراكة برنامج الأغذية العالمي ، بينما كانت تنسق أيضًا عمل المنظمة بشأن جدول أعمال 2030 والقمة العالمية للعمل الإنساني. عملت بعد ذلك مع برنامج الأغذية العالمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، حيث دعمت استجابة المجاعة والإيبولا كمديرة للشراكات.

ولفت البيان إلى أنه قبل العمل مع برنامج الأغذية العالمي ، عملت سبنس مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ومكتب الأمم المتحدة في جنيف والمجلس النرويجي للاجئين وحركة الصليب الأحمر. كان أول انتشار لها ميدانيًا في عام 2012 ، كنائبة لرئيس مكتب أوتشا أفغانستان.

وبدأت سبنس حياتها المهنية في مجال السياسة الخارجية والأمنية ، حيث اشتمل عملها على مناصب في وزارتي الخارجية والدفاع النرويجيين وموظفي الناتو الدوليين. أثناء وجودها في حلف الناتو ، تفاوضت سبنس على العديد من السياسات المشتركة بين الناتو والشركاء بشأن حفظ السلام وهي حاصلة على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة أوسلو.