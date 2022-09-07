المنوفية تستضيف لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات

المنوفية - محمد فتحى

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك قبل توجهم إلى كلية الذكاء الاصطناعى لعقد اجتماعهم الشهرى بمقر الكلية بحضور الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعى.

رحب مبارك بأعضاء اللجنة برئاسة الدكتورة إيمان ثروت الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، وأعضاء اللجنة الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، ولفيف من أساتذة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من مختلف الجامعات.

وأكد رئيس الجامعة أن كليات الذكاء الاصطناعى أصبحت من الكليات الهامة للمجتمع نظرا للتطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات أحد قطاعات التنمية، لذا تولى الدولة والقيادة السياسية اهتماما بالغا بإنشاء كليات الذكاء الاصطناعى وتجهيزها على أعلى مستوى، وقد تم تجهيز كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة المنوفية بأحدث الأجهزة، وتمتلك القدرات البشرية القادرة على إدارة الكلية وتنفيذ مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعى لتخريج أجيال قادرة علي مواجه مختلف التحديات، ومواكبة صناعة التكنولوجيا في العالم، وتطوير أساليب استخدام الذكاء الاصطناعى من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة فى تنفيذ خطة واستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى.

وفى ختام اللقاء أهدى مبارك درع الجامعة التذكارى للجنة وتسلمه الدكتورة إيمان ثروت رئيس اللجنة.