المغرب يستضيف الملتقى الأول لجهات إفريقيا من 8 إلى 10 سبتمبر

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تنظم جمعية جهات المغرب تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس في الفترة ما بين 8 و10 سبتمبر الجاري بمدينة السعيدية، الملتقى الأول لجهات إفريقيا، تحت شعار "مساهمة الجهات في التنمية المستدامة ودينامية الاندماج على المستوى الإفريقي".



وأفاد بيان للجمعية أن هذا اللقاء ينظم بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية.



ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل مخرجات الجمعية العمومية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية خلال الدورة الثامنة لقمة المدن الإفريقية ، التي انعقدت في 2018 بمدينة مراكش بالمغرب.



وأضاف البيان أن المنتدى سيشارك فيه العديد من رؤساء الجهات، والحكومات الفدرالية؛ ممثلين لأكثر من 20 بلدا إفريقيا، ومن المرتقب أن يحضره 400 مشارك، وخبراء عالميين، لمناقشة مجموعة من الموضوعات، أهمها الشراكات جنوب – جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الإقليمية، والتغيرات المناخية، والمرونة الاقليمية، وإدارة الموارد البشرية و المالية.



وأشار البيان إلى أن المنتدى سيشهد أيضا مناقشة وتقاسم تجارب الحكومات المنفتحة، وإخراج خارطة طريق للفترة 2030 – 2063 المتعلقة بالمساهمة الفعلية والفعالة للحكومات الإقليمية في التنمية المستدامة ودينامية الاندماج على المستوى الإفريقي.



يذكر أن الملتقى الأول سيشهد أيضا مشاركة ممثلي السلك الدبلوماسي الأفريقي المعتمد بالمغرب، وعدد من المشاركين المغاربة والجمعيات والمنظمات الدولية.

ومن المنتظر أن يتم عقد الجمعية العمومية للمنتدى من أجل اعتماده كهيئة حكومية داخل منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لأفريقيا، والتي ستمكن الأعضاء داخل الهيئة بالتنسيق معا من أجل التنمية والاندماج الأفريقي.