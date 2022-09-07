المستشار الألماني يتعهد بالعمل على خفض أسعار واردات الطاقة

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تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الأربعاء بالعمل على تخفيض أسعار واردات الطاقة في ظل استمرار التوترات مع روسيا.



وأكد شولتز خلال خطاب الموازنة على ضرورة تخفيض أسعار الطاقة وأن يتمكن المواطنون من دفعها متعهدا بالعمل على ذلك، وذلك حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية.



وصرح المستشار الألماني بأن ألمانيا غالبا ستتخطى الشتاء المقبل رغم كل التوترات بفضل توفير احتياطي الغاز الطبيعي والشراء من مصادر أخرى.



وكان شولتز أكد الأسبوع الماضي أن البلاد استعدت للشتاء المقبل بشكل أفضل من المتوقع قبل شهور فيما يخص توفير الغاز، مضيفا أن بلاده يمكنها التعامل بشكل جيد مع التهديدات القادة من روسيا، وأعلنت ألمانيا امتلاء خزانات احتياطي الغاز بأكثر من 85 بالمئة من سعتها.