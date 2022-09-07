اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 08:07 م
أكرم القصاص
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المستشار الألماني يبحث مع الرئيس الأوكراني الوضع العسكري والإنساني

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:30 م
المستشار الألماني يبحث مع الرئيس الأوكراني الوضع العسكري والإنساني المستشار الألماني أولاف شولتس
أ ش أ

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قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، ستيفن هيبيستريت اليوم الأربعاء إن المستشار الألماني أولاف شولتس قد تباحث عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم وقد تم مناقشة الوضع العسكري والإنساني والاقتصادي في أوكرانيا وإمكانيات تقديم المزيد من الدعم الملموس، بما في ذلك إعادة الإعمار.


وأكد المستشار أن ألمانيا لن تتوقف عن دعم أوكرانيا عسكريًا، ولكن أيضًا سياسيًا وماليًا وإنسانيًا، وفي هذا السياق، تحدثت المستشار الألماني الاتحادي عن الاستعدادات المكثفة لمؤتمر إعادة الإعمار في برلين في 25 أكتوبر من العام الجاري.


وفيما يتعلق بالوضع في محطة الطاقة النووية زابوريزهيا، اتفق المستشار الاتحادي والرئيس الأوكراني على أن سلامة وحماية محطة الطاقة النووية أمران في غاية الأهمية وأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإجراءات الموصى بها هناك لعبت دورًا مهمًا.
كما اتفق الزعيمان على مواصله التشاور والتواصل فيما بينهما.


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