هنأ المستشار الألمانى أولاف شولتس رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ماري إليزابيث تراس بمناسبة توليها رئاسة الوزراء.
وبعث ببرقية الثلاثاء مفادها: "رئيس الوزراء، تهانينا القلبية على تعيينك رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية".
وأضاف: "إنني أتطلع إلى استمرار علاقة العمل الوثيقة والجيدة بين المملكة المتحدة وألمانيا كشركاء وأصدقاء خلال هذه الأوقات الصعبة، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح طوال فترة ولايتكم والمهام التي تنتظركم".
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