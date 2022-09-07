وبعث ببرقية الثلاثاء مفادها: "رئيس الوزراء، تهانينا القلبية على تعيينك رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية".

وأضاف: "إنني أتطلع إلى استمرار علاقة العمل الوثيقة والجيدة بين المملكة المتحدة وألمانيا كشركاء وأصدقاء خلال هذه الأوقات الصعبة، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح طوال فترة ولايتكم والمهام التي تنتظركم".