المحافظ يتفقد مواقع المحاور الجديدة غرب كفر الشيخ وشرقها

كفر الشيخ محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مواقع إنشاء محاور جديدة غرب وشرق العاصمة، وتوسعة الطرق، وإنشاء حديقة مركزية مجانية جديدة بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

تفقد محافظ كفر الشيخ، الشارع الجديد بعرض 15 مترا، ليخدم منطقة الأبراج الجديدة وعددها 109 أبراج سكنية، وتفقد أعمال توسعة امتداد شارع صبري القاضي المار بسوق الجملة، والإسكان الجديد والممتد لطريق محلة موسى سخا، بعرض 24 متراً، ليكون امتدادا للكوبرى العلوى الجديد، والذى يخدم المنطقة اللوجستية، كما وجه بإنشاء طريق جديد يصل لجامعة كفر الشيخ.

وتفقد الأعمال الجارية بإنشاء حارات تهدئة السرعة قبل طريق أبو عمر وبعده، الرابط بين رافدى الطريق " طنطا المحلة"، لضمان عدم وقوع حوادث، وتفقد الأعمال الجارية لإنشاء الكوبريين للقضاء على الزحام المرورى.

كما تفقد أعمال الرصف بشارع الزهيري الممتد من حي القنطرة حتى رافد الطريق الدولي الساحلي" كفر الشيخ بلطيم"، وإنشاء حارات تهدئة السرعة عند المداخل والمخارج، وإنشاء محور جديد يمتد من كفر عسكر حتى طريق أبو عمر. يربط بين رافد الطريق الدولي برافد طريق كفر الشيخ طنطا.

وتفقد موقع إنشاء الحديقة المركزية بالطريق المتجه لموقف كفر الشيخ الجديد والقديم، لإنشاء ملاعب خماسية وحديقة مركزية مجانية جديدة بجوار الحديقة الحالية حتى ميدان الملك عبدالله، لتكون متنفسا جديدا للأهالي، لتليق بأهالي المحافظة، بالإضافة لإنشاء وحدة تراخيص للنقل.