المتحدث باسم الخارجية العراقية: الجامعة العربية ترشح العراق لعضوية لجنتين ومنصبين

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رشح العراق لعضوية لجنتين ومنصبين.



وأضاف الصحاف - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن المجلس رشح العراق لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) للفترة (2023-2026)، وعضوية لجنة لوائح الراديو (RRB) التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) للفترة (2023-2026).



وأشار الصحاف إلى أن المجلس رشح العراق كذلك لعضوية المجلس التنفيذي للجمعية العمومية للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) للفترة (2023-2026)، وقرر كذلك ترشيح العراق (الدكتور محمد الحاج) لمنصب قاض في المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) للفترة (2023-2032).