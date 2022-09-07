اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المتحدث باسم الخارجية العراقية: الجامعة العربية ترشح العراق لعضوية لجنتين ومنصبين

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 04:15 م
المتحدث باسم الخارجية العراقية: الجامعة العربية ترشح العراق لعضوية لجنتين ومنصبين الجامعة العربية - أرشيفية
أ ش أ

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رشح العراق لعضوية لجنتين ومنصبين.


وأضاف الصحاف - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن المجلس رشح العراق لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) للفترة (2023-2026)، وعضوية لجنة لوائح الراديو (RRB) التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) للفترة (2023-2026).


وأشار الصحاف إلى أن المجلس رشح العراق كذلك لعضوية المجلس التنفيذي للجمعية العمومية للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) للفترة (2023-2026)، وقرر كذلك ترشيح العراق (الدكتور محمد الحاج) لمنصب قاض في المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) للفترة (2023-2032).


الجامعة العربية

العراق

وزارة الخارجية العراقية

مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات



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