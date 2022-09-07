الكنيسة الكاثوليكية تشارك فى مبادرة زراعة 100 مليون شجرة لمواجهة التغيرات المناخية

كتب: محمد الأحمدى

تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، شاركت كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة فى مختلف محافظات الجمهورية، لمواجهة التغيرات المناخية.

وقام بتنسيق هذه المشاركة ماهر عدلى عزيز، منسق عام كنائس مدينة نصر، ومصر الجديدة، ومنسق المكتب السياسى للسيد النائب محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب.

وجاء ذلك بحضور الأب عمانوئيل صبحى، ومجموعة من شباب الرعية، حيث توجهوا جميعًا إلى مقر رئاسة حي شرق مدينة نصر، وذلك للقاء العميد أحمد أنور، الذى تحدث معهم حول هذه المبادرة، شاكرًا لهم مشاركتهم.



الأب عمانوئيل