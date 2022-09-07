"القومى للمرأة" ينظم ندوة للتوعية المجتمعية بقرية العتمور ضمن "لتسكنوا إليها"

أسوان - عبد الله صلاح

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، تنفيذ أنشطة وفعاليات المبادرة القومية (لتسكنوا إليها) للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج حيث تم عقد ندوة للتوعية المجتمعية بقرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو حضرها 100 من الرجال والسيدات والشباب وبمشاركة نخبة من علماء ومشايخ الأزهر الشريف.

وصرحت هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، بأن ندوة التوعية تناولت موضوعات المغالاة فى المهور والزواج المبكر وبيان أضراره وأثاره السلبية، بالإضافة إلى موضوعات الطلاق وأسبابه وطرق الحد منها، فضلًا عن مناقشة قضية ترشيد الاستهلاك والاستخدام المعتدل للكهرباء.

وأوضحت هدى مصطفى، بأنه تنفيذًا للتوجيهات المتواصلة لمحافظ أسوان للتوسع فى دعم ومساندة الأسر الأكثر إحتياجًا والأولى بالرعاية بمختلف القرى والنجوع وبالتعاون مع مديريتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى تم القيام بتوزيع 100 كجم من اللحوم على 100 من الأسر الأكثر إحتياجًا بعدد من المناطق السكنية الشعبية والقرى بنطاق مركز ومدينة أسوان.

وتابعت، بأنه على التوالى سوف يتم توزيع كميات أخرى من اللحوم لدعم الأسر الأكثر إحتياجًا بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة.