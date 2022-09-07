وأشارت القوات، وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية اليوم الأربعاء، إلى أنها صدت هجومين على التوالى فى جبهة الضباب غرب تعز و العنين في مديرية جبل حبشي بالريف الغربي للمحافظة .

وبحسب مصادر عسكرية، فإن الأحياء السكنية في المناطق الشرقية كانت هدفا لقصف حوثي، إضافة إلى قصف آخر طال الأحياء السكنية في المطار القديم شمال غرب تعز .

وكان محور تعز العسكري قد أعلن سابقا عن رصده 4 آلاف و 450 خرقا حوثيا للهدنة منذ الثاني من إبريل الماضي، الأمر الذي أسفر عن مقتل 30 عسكريا وإصابة 131 آخرين ، كما أسفرت الخروقات الحوثية، عن مقتل 12 مدنيا وجرح 54 آخرين بينهم نساء وأطفال.

