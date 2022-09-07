اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:29 م
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العثور على جثة مجهول الهوية أمام نقابة المعلمين فى محافظة بورسعيد

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:22 م
العثور على جثة مجهول الهوية أمام نقابة المعلمين فى محافظة بورسعيد جثة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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عثر الأهالى فى نطاق حى المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، على جثة مجهول الهوية يبلغ من العمر ما يقرب من 40 عاما، وذلك أمام مبنى نقابة المعلمين. 

 

تلقى اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، أشار من شرطة النجدة بتلقى بلاغ بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن. 

 

ويكثف رجال مديرية أمن بورسعيد، من جهودهم للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحه مستشفى الزهور، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 


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