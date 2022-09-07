الطب البيطرى: حملات توعية لتحصين المواشى من الحمى القلاعية ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع " أن الإرشاد البيطرى بالمديرية يقوم بتكثيف الحملات التوعوية لمربى المواشى للقيام بالتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حفاظاً على الثروة الحيوانية التى تعد أمن قومى لمصر.

لافتاً أن الحملة مستمرة لحين تحقيق المستهدف بناءً على تعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أمانى راضى مدير إدارة الإرشاد البيطرى ببورسعيد" لليوم السابع" أن هناك فريق من الأطباء يجوب قرى الجنوب للقيام بحملات إرشادية و توعوية مكثفة للتأكيد عن مدى أهمية التحصين بشأن الأمراض الوبائية الخطيرة المتمثلة فى مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لحماية الإنتاج الحيوانى.

وتابعت أن الحملة استهدفت أكبر تجمع للمربين بالقابوطى الجديد والكيلو 17 بالترعة الحلوة وقرى الرضوان والعاشر و سوق ال 5 كبارى بتجمع المربين للبيع والشراء فضلا عن مناطق الرى والجمعيات عايش والبليسى والمختار.

وفى ذات السياق، أكدت مدير إدارة الإرشاد البيطرى ببورسعيد أن الحملة لم تستهدف توعية التحصين فقط بل استهدفت مدى أهمية التسجيل والترقيم من خلال بطاقة شخصية للحيوان الخاصة بالعلاج وآخر التحصينات فضلاً عن أهمية التأمين على الماشية لضمان حق المربى فى حالات النفوق والذبح الاضطراري والحريق والسطو.

ومن جهة أخرى، أكدت أن حملات التوعية شملت كيفية رعاية الحيوان من حيث التغذية الجيدة لرفع مناعة الحيوان و نظافة الحظائر فضلاً عن إجراءات الأمن الحيوى حتى لا ينتقل المرض للإنسان.

وناشدت راضى المربين الاهتمام بالتحصين لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.