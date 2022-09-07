اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الصحة" تطلق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:25 ص
"الصحة" تطلق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم 13 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات القاهرة - البحيرة - مطروح - دمياط - الوادى الجديد - السويس - المنوفية - الغربية - جنوب سيناء- قنا - سوهاج - أسوان - بنى سويف

 

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. 

 

 
image1
 
image0 (1)

 


الصحة

القوافل الطبية

المحافظات

حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة بالأقصر.. العمل فى محطة رفع صرف العضايمة وربط محولات الكيمان

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:00 ص

حياة كريمة بالمنيا لـ"إكسترا نيوز": 3472 مشروعا بـ5 مراكز بتكلفة 42 مليار جنيه

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 08:00 ص

الصحف المصرية.. مدبولى يتابع موقف مشروعات "حياة كريمة" بقلهانة فى الفيوم

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:00 ص

حياة كريمة فى المحافظات.. 1106 مشروعات بالمرحلة الأولى بأسوان بتكلفة 21 مليارا و208 ملايين جنيه..150 مشروع مياه وصرف صحى بالمنوفية و137 مشروعا بالتعليم.. محافظ الفيوم: جولة رئيس الوزراء لمتابعة مشروعات المبادرة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:46 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة