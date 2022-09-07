اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:21 م
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السيطرة على حريق محدود فى غرفة خدمات خلف متحف الأقصر دون خسائر

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 05:06 م
السيطرة على حريق محدود فى غرفة خدمات خلف متحف الأقصر دون خسائر سيارة إطفاء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى غرفة خدمات خلف متحف الأقصر دون مصابين أو خسائر بشرية أو مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق فى إحدى غرف الخدمات خلف متحف الأقصر بكورنيش النيل، وانتقلت على الفور سيارتى إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها لمبنى المتحف، وتمت السيطرة على الحريق المحدود دون مصابين أو خسائر بشرية أو مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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