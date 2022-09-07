السيطرة على حريق محدود فى غرفة خدمات خلف متحف الأقصر دون خسائر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى غرفة خدمات خلف متحف الأقصر دون مصابين أو خسائر بشرية أو مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق فى إحدى غرف الخدمات خلف متحف الأقصر بكورنيش النيل، وانتقلت على الفور سيارتى إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها لمبنى المتحف، وتمت السيطرة على الحريق المحدود دون مصابين أو خسائر بشرية أو مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.