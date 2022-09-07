السجن 5 سنوات لعاطلين لتزويرهم توكيل لبيع سيارة فى الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه والمستشار عبد العظيم صادق محمود، والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير الجنايات خميس قمر بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من " م.إ.ع" و" ه.ع.ع" لاتهامهما بالتزوير فى محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1675 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بتزوير فى محرر رسمى توكيل لبيع سيارة.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة قيام كل من "م.إ.ع" عاطل و"ه.ع.ع " عاطل وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى توكيل خاص لبيع سيارة وهو عن طريق قيام المتهم الأول بانتحال صفة صاحب السيارة أمام موظف الشهر العقارى وقرر برغبته فى توكيل المتهم الثانى وذلك عن طريق التزوير بناء على اتفاق مسبق مع زوجة المجنى عليه" ف.س.م" بسبب خلافات زوجية سابقة وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهمين.