السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بسرقة شخص تحت تهديد السلاح فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.م" عامل ، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بسرقة شخص بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد الليثى ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة القسم استوقفه المتهم وبحوزته سلاح أبيض وقام بتهديده واستولى منه على متعلقاته الشخصية وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.