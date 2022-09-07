اليوم السابع
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السجن 10 سنوات لعامل لاتهامه بالتعدى على فتاتين بسوهاج

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 04:36 م
السجن 10 سنوات لعامل لاتهامه بالتعدى على فتاتين بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ع.ص" عامل بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالتعدى على المجنى عليهما "غ.م" و"م.ن" بدائرة مركز المنشاة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أحمد جلال وهانى صبحى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

تعود أحداث الواقعة الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس مباحث مركز المنشاة بلاغا من المجنى عليهما، مفاده قيام المتهم بمحاولة التعدى على الفتاتين فى الطريق العام، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة أقوال المبلغتين وأن المتهم حاول التعدى عليهما أثناء سيرهما فى الطريق العام، وتم القبض عليه وبمواحهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


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