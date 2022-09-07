السجن المؤبد لمتهم و10 سنوات لـ3 آخرين قتلوا شخصا فى خصومة ثأرية بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ع" بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات و5 متهمين بالسجن 3 سنوات، كما برأت 16 متهما آخرين بعد اتهامهم بقتل المجنى عليه"ع.أ" بدائرة مركز المنشأة بسبب خصومة ثأرية بين عائلتى رفاعى وعليو.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أحمد جلال وهانى صبحى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز المنشاة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه "ع.أ"، إثر إصابته بعدة طلقات نارية وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه حيث قاما بإطلاق النار عليه من أسلحة آلية كانت بحوزتهم وفروا هاربين، ووجهت إليهم النيابة تهمة القتل واستعراض القوة والعنف مع المجنى عليه وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، وتم القبض على المتهمين وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.