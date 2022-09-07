السجن المؤبد لسيدة بعد اتهامها باستغلال طفلتين فى التسول بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد ، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، بالسجن المؤبد للمتهمة "ر.ح.ع" وتغريمها مائتي ألف جنيه، لاتهامها بالاتجار في البشر، وتعريض طفلين للخطر.

تعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 11912 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول ،عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، وقسم الهجرة والاتجار في البشر، بضبط المتهمة " ر.ح.ع" عقب انتشار صورها علي مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمارس أعمال التسول، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، بأن المتابعة الأمنية رصدت منشورصور متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي للمتهمة " ر.ح.ع" بدون عمل، تجلس بجانب الطريق تحمل طفلة رضيعة "نجلتها" وتمارس أعمال التسول، وكذلك المجني عليها الثانية الطفلة نجلة زوجها، وتبين أنه بتاريخ سابق للواقعة، تم ضبط المتهمة على إثر بلاغ من شرطة نجدة الطفل، بتواجد المتهمة بالطريق العام بمنطقة كوبري الـ21، وبرفقتها المجني عليها الأولي جالسة علي كرسي متحرك مدعية مرضها لاكتساب تعاطف المارة لغرض كسب المال، من التسول من خلال الاتجار بالبشر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهمة علي النيابة، قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها علي المتهمة.