السبت.. فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لمدة 5 ساعات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائى يوم السبت المقبل، عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن المناطق المقرر فصل التيار الكهربائى عنها هى منطقة مجاهد، وعمارة المحطة الغازية، والسنترال الجديد، والزراعة، وسوق الباعة وذلك يوم السبت من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكان أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن سيتم فصل التيار الكهربائى امس الاثنين عن مناطق مبارك 5، والخزان العالى، وكذلك كان اعلن عن فصل التيار الكهربائى اليوم الثلاثاء عن موزع الفرعون سيكشان 1 و3، ويوم الأربعاء عن موزع الفرعون سيكشان 5 و6 وذلك من السا عة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.