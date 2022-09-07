اليوم السابع
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الرئيس السيسى: مصر رقم 1 فى معالجة المياه طبقا لمعايير الصحة العالمية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 03:07 م
الرئيس السيسى: مصر رقم 1 فى معالجة المياه طبقا لمعايير الصحة العالمية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المنتدى
كتب سمير حسنى ومحمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر من أوائل الدول التى وضعت خطة استراتيجية للتنمية المستدامة 22030، وكان الموضوع البيئي على رأسها، مضيفا: "كنا منتبهين لهذا البعد وتحركنا فيه بشكل كبير جدا".
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أطلقنا من سنة ونصف قمة المشروعات الخاصة بهذا الأمر وهو "حياة كريمة".. ورقم تم وضعه وقتها تقريبا 750 مليار جنيه قد يزداد إلى أرقام أكثر نتيجة الظروف التى يمر بها العالم.. والهدف أن يساهم فى تحسين حياة 60 مليون إنسان.. وبنتكلم عن مياه وطاقة وصرف صحي ومعالجة مياه.. وأقدر أقول لكم  بمنتهي التواضع أن مصر ببرامجها اللى بتشتغل عليها فى تحسين معالجة المياه يمكن تكون الدولة رقم 1 فى معالجة المياه، طبقا لمعايير الصحة العالمية.. برنامج وطنى ضخم جدا للاستفادة من كل نقطة مياه، ولا يترتب عليه أى تلوث فى البحيرات والبحر المتوسط".
 
تابع الرئيس: "المرحلة الأولى ستنتهي هذا العام.. والثانية أول العام المقبل.. ثم المرحلة الثالثة والأخيرة لنصف سكان مصر".
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

العاصمة الإدارية

منتدى مصر للتعاون الدولى مصر

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