اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 04:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: العاصمة الإدارية من بين 20 مدينة ذكية نقيمها لتقليل الانبعاثات

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 03:20 م
الرئيس السيسى: العاصمة الإدارية من بين 20 مدينة ذكية نقيمها لتقليل الانبعاثات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المنتدى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تطوير التكنولوجيا بهدف الحد من الانبعاثات الحرارية، قائلا: "مهم جدا نشير إلى تطوير التقنيات التكنولوجية لإيجاد عالم خالى من الانبعاثات الحرارية.. عاملين برامج ضخمة جدا للطاقة الجديدة والمتجددة".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة: "بنولد 10 آلاف ميجا وات، سواء طاقة رياح أو شمسية.. ولدينا إمكانيات ضخمة جدا نستطيع من خلالها إيجاد طاقة نظيفة أو الهيدروجين الأخضر.. وده شغالين فيه كويس".
 
تابع الرئيس: "كما أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، والتى ترتكز على الأمن الغذائى والطاقة، كما يوجد لدينا جهود متعددة فى إنتاج الطاقة المتجددة ومحطة بنبان فى أسوان ومستمرون في هذا المجال".
 
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن العاصمة الإدارية جزء من برنامج مصرى ضخم فى مدن الجيل الرابع الذكية التى تقلل من الانبعاثات، من بين 20 مدينة تقيمها مصر.
 
واصل الرئيس: "أخدنا هذا الخيار رغم أنه ضاغط علينا اقتصاديا، في ظل الظروف التي مر بها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، وفى ظل جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، متابعا: "نسبة 40% استثمارات خضراء من نسبة الاستثمارات العامة، وتصل إلى 50% في 2025".
 
قال الرئيس: "مصر تساهم بـ 0.6% من الانبعاثات، وغم ذلك تعد الأكثر تعرضا لتغير المناخ.. والضرر الواقع عليها كبير جدا، ويجب تكاتف الجهود الأممية لتقديم الإعانات لضحايا الكوارث البيئية".
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

العاصمة الإدارية

منتدى مصر للتعاون الدولى مصر

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى: أفريقيا الأكثر تضررا من الانبعاثات والأقل فى مسبباتها

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 03:03 م

الرئيس السيسي: 20 دولة فقط تسبب 80% من الانبعاثات وآثار التغير المناخى

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:56 م

الرئيس السيسى: منتدى التعاون الدولى قوة دفع للاستعداد لقمة المناخ بشرم الشيخ

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:51 م

الرئيس السيسى: جهود التكيف مع آثار تغير المناخ تعانى نقصا فى التمويل

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:46 م

الرئيس السيسى: نحتاج 800 مليار دولار سنويا بحلول 2050 لمواجهة تغير المناخ

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:42 م

البنك الأفريقى للاستيراد: الأفارقة ضحايا رئيسيون للانبعاثات الكربونية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:31 م

البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: نستثمر 10 مليارات دولار فى مصر

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:17 م

جون كيرى: مصر أم الدنيا ومؤتمر شرم الشيخ يستطيع إيجاد حلول لتغير المناخ

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:06 م

الأمم المتحدة: مستعدون لمساعدة مصر فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 01:54 م

رانيا المشاط: إطلاق مسابقة دولية تستهدف الشركات العاملة فى تكنولوجيا المناخ

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 01:44 م

سامح شكرى: سنتبنى مقاربة لمعالجة القصور فى التعامل مع قضية تغير المناخ

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 01:30 م

صورة تذكارية للرئيس السيسى مع المشاركين فى منتدى مصر للتمويل الإنمائى

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 01:07 م

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد انعقاد منتدى التعاون الدولى والتمويل الإنمائى

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 01:05 م

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:57 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة