اليوم السابع
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الرئيس السيسى: أفريقيا الأكثر تضررا من الانبعاثات والأقل فى مسبباتها

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 03:03 م
الرئيس السيسى: أفريقيا الأكثر تضررا من الانبعاثات والأقل فى مسبباتها الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القارة الأفريقية الأكثر تضررا من الانبعاثات وآثار التغير المناخي، رغم أنها الأقل مساهمة في مسبباتها، معلقا: "محتاجين يبقا فيه رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية في هذا المجال".
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة، "إن شاء الله فى إطار الإعداد لمؤتمر شرم الشيخ نوفمبر القادم يأتى فى سياق عالمى يتسم بتحديات متعاقبة.. ودا الحقيقة يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لعدم التأثر بهذه الصعوبات على وتيرة التنفيذ ورؤيتنا المشتركة لمواجهة التغير المناخى".
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

العاصمة الإدارية

منتدى مصر للتعاون الدولى مصر

اخبار مصر



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