الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محل فى وسط الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الأربعاء، بعقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع بوالينو بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، فيما تواصل قوات الحماية المدنية محاولة السيطرة على النيران، والدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه.

وتلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات بشارع بوالينو، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 3 سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بمحل أحذية أسفل عقار بالشارع المشار إليه وامتداد النيران إلى شقة بالطابق الأول علوى، ما أسفر عن تفحمهما وتصاعد ألسنة الدخان.

وتواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة، فيما لم يتم حصر الإصابات أو الوفيات حتى الوقت الراهن.