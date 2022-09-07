الداخلية تضبط 1664 قضية تموينية متنوعة

كتب محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1664 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (1,500 طن دقيق أبيض)، وضبط (428) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات (130 طن أسمنت - 19,530 طن " دقيق أبيض –- أعلاف – أسمدة - منظفات " - 9456 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 713 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 107 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 99 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 55 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 39 قضية توقف عن الإنتاج – 397 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات (14 طن دقيق بلدى مدعم – 2600 رغيف بلدى مدعم - 140 بطاقة ذكية) وكذا ضبط (28) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (184٫413 طن "سكر – أسمدة – زيت – رده" مدعمة – 205236 لتر زيت تموينى – 6328 لتر مواد بترولية – 240 أسطوانة بوتاجاز)، بحجم مضبوطات بلغت (659٫443 طن – 9456 عبوة سجائر – 205236 لتر زيت تموينى – 6328 لتر مواد بترولية – 2600 رغيف بلدى مدعم – 240 أسطوانة بوتاجاز – 140 بطاقة تموينية ذكية).

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت (110 قطعة "15 قطعة صوتية – 37 قطعة ضوئية – 58 ملصق").

وضبط (1٫9 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة سوهاج.

كما ضبط (1٫46 طن لحوم وكبدة مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الفيوم.

وضبط (300 طن ملح طعام مكرر ومعبأة من ملح سياحات"مستلزمات إنتاج – منتج نهائى") غير صالح للإستهلاك الآدمى لكونه مخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وضبط (11 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحيةو غير مطابقة للمواصفات القياسية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص)بمحافظة الشرقية.

وضبط (19352 قطعة مستلزمات طبية "كمامات – قفاز طبى – حشو أسنان") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة لدى الجهات المعنية وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة الجيزة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط 44 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (875 كيلو جرام معسل – 27381 عبوة "سجائر- معسل" مختلفة الأنواع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.