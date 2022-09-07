الحزب الشيوعي الصيني يخصص 2.9 مليون دولار لإعادة إعمار سيتشوان بعد الزلزال

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خصصت دائرة التنظيم باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الأربعاء، 20 مليون يوان (نحو 2.9 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار بعدما ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.



وحثت الدائرة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - منظمات الحزب والأعضاء والمسؤولين على جميع المستويات في المناطق المتضررة من الزلزال على جعل إنقاذ الأرواح على رأس أولوياتهم وبذل قصارى جهدهم لتقليل الوفيات والإصابات الناجمة عن الزلزال، كما طالبتهم بعدم إدخار أي جهد في الإغاثة من الكوارث وإعادة الإعمار فيما بعد الكوارث وكذا الانضمام للجبهة الأمامية للاستجابة للكوارث.



وأكدت الدائرة ضرورة تخصيص الأموال على وجه السرعة للمناطق المتضررة من الزلزال من أجل منفعة العاملين على الجبهة الأمامية والذين يعانون من الكارثة بشكل خطير وغيرهم.



وكانت السلطات المحلية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي وقع بمقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين إلى 74 شخصا فيما لا يزال 26 آخرون في عداد المفقودين.



من ناحية أخرى، أصدرت وزارة الموارد الطبيعية الصينية، اليوم، خطة استجابة معدلة حديثا لحالات طوارئ الكوارث البحرية، بهدف تقليل الخسائر البشرية والمادية التي تسببها هذه الكوارث، مشيرة إلى أنها تشمل معايير البدء في الاستجابة لحالة الطوارئ وإجراءات الاستجابة وتدابير الدعم وإدارة خطة الطوارئ.



وأوضحت الوزارة - في بيان لها أوردته (شينخوا) - أنه وفقًا لشدة وحجم ومدة التأثير الناجم عن الكوارث البحرية، يُفترض تصنيف استجابات الطوارئ إلى أربعة مستويات، حيث يتم تمثيل إنذار الكارثة بالألوان الأحمر والبرتقالي والأصفر والأزرق، حيث أن اللون الأحمر هو أعلى مستوى في نظام الإنذار المكون من أربعة مستويات.



وأشارت الوزارة إلى أن الخطة تدعو لضمان نقل ومشاركة بيانات المراقبة البحرية في الوقت المناسب، مؤكدة أن الموارد الطبيعية والسلطات البحرية في المناطق الساحلية يجب أن تصوغ خططها المحلية للاستجابة لحالات طوارئ كوارث المحيطات.