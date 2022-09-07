الجزائر تحيى اليوم العربى للصحة وتجدد اقتراحها بتأسيس منظمة الصحة العربية

بيشوى رمزى

أحيت الجزائر، اليوم العربى للصحة تحت شعار "صحة الأم والطفل من أجل الوصول الشامل والجيد"، وجددت بهذه المناسبة اقتراحها بتأسيس منظمة للصحة العربية.



جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة الجزائري رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب عبد الرحمان بن بوزيد في الاحتفال باليوم العربي للصحة بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالعاصمة الجزائرية، وذلك بحضور كل من وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي، وممثل وزارة الشؤون الخارجية بالخارج، بالإضافة إلى ممثلي منظمات الأمم المتحدة بالجزائر، وعدد من الخبراء والفاعلين في القطاع الصحي بالجزائر.



وأكد وزير الصحة الجزائري - في كلمة ألقاها بهذه المناسبة - حرص الجزائر والتزامها بتفعيل قرارات مجلس وزراء الصحة العرب من خلال الاحتفاء بهذا اليوم ولأول مرة منذ تأسيسه، عبر 58 ولاية، على مستوى كل المؤسسات الصحية المتواجدة في كامل البلاد، مشددًا على أهمية العمل وبشكل منسق بين دول الأعضاء للنهوض بمجتمعاتنا العربية.



وأشار الوزير إلى أن الاحتفاء باليوم العربي للصحة والذي جاء تجسيدًا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب لجامعة الدول العربية الصادر عن دورته العادية 49، المنعقدة بالقاهرة، يوم 1 مارس 2018 "يكتسي أهمية بالغة، ما يستلزم تثمينه وتشجيعه لما سيوفره من فرص لتعزيز التعاون ونقل المعارف والخبرات وتبادل أحسن الممارسات في مجال الصحة بين دول الأعضاء".



وأعرب الوزير عن أمله "من خلال هذا اليوم في تفعيل دور المنظومة العربية في المحافل الدولية من خلال توحيد الموقف العربي في مجال الصحة بما يتناسب مع الخصوصيات التي تتمتع بها الدول العربية".



وجدد اقتراح الجزائر الذي تم عرضه خلال الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ 24 مارس 2022، حول إنشاء منظمة عربية متخصصة في القضايا الصحية تحمل اسم منظمة الصحة العربية.



وأضاف أن الجزائر ارتأت أن "تضع للاحتفال بهذا اليوم لهذه السنة شعار "صحة الأم والطفل: من أجل الوصول الشامل والجيد" لما تمثله هاتين الفئتين من أهمية في سلامة وترقية المجتمع. كما أنهما يشكلان غايتان من الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة "ضمان للجميع العيش بصحة جيدة وترقية الرفاهية للجميع وفي جميع الأعمار".