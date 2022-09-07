اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار النواب بمنح التزام مشروع محطة صب ميناء شرق بورسعيد

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:51 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار النواب بمنح التزام مشروع محطة صب ميناء شرق بورسعيد ميناء شرق بورسعيد
كتب: مدحت عادل

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نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب المتعلق بقانون رقم 156 لسنة 2022 بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام "B.O.T" إلى شركة "روتس للاستثمار الصناعى – ش.م.م تحت التأسيس بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة" والمنبثقة عن تحالف شركات "روتس كوموديتيز وروزا جرينز"، طبقا لهيكل الملكية وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه الفنية والمالية والهندسية، وطبقا للإحداثيات الخاصة بالمحطة وموقعها وحدودها والرسم الخاص ببيان هذه الحدود بميناء شرق بورسعيد والمعتمدة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونصت المادة الثانية على أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولي من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.

 

 


الجريدة الرسمية

مجلس النواب

المنطقة الاقتصادية

شرق بورسعيد

اخبار الاقتصاد



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