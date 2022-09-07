الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسى على تصميم محطة صب جاف شرق بورسعيد

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسميه قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القانون 156 لسنه 2022 الخاص بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وأنشاء و ادارة و صيانة و اعادة تسليم محطه اعادة تداول و تخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام b.o.t .