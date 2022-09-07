اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسى على تصميم محطة صب جاف شرق بورسعيد

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:28 ص
الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسى على تصميم محطة صب جاف شرق بورسعيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسميه  قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القانون 156 لسنه 2022 الخاص بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وأنشاء و ادارة و صيانة و اعادة تسليم محطه اعادة تداول و تخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام  b.o.t .

 

 

 


الرئيس

الرئيس السيسى

صب جاف

شرق بورسعيد



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