اليوم السابع
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التصريح بدفن طالب لقى مصرعه فى حادث تصادم بالبدرشين

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:42 م
التصريح بدفن طالب لقى مصرعه فى حادث تصادم بالبدرشين اسعاف _ ارشيفية
أحمد إسماعيل

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صرحت النيابة العامه بالجيزة بدفن طالب لقى مصرعه عقب اصصطدام سيارة به في البدرشين بمحافظة الجيزة، وأمرت النيابة بحجز قائد السيارة المتسبب في الحادث لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتلقى مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالقرب من الطريق الأوسطى، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات والمعاينة، اصطدام سيارة ملاكي يقودها شاب بالضحية أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن مصرعه، وتم ضبط قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

 


حادث سير

النيابة العامه

مركز شرطة البدرشين

امن الجيزة



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