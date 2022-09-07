اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات اندلاع حريق بشقة فى فيصل بالجيزة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:20 ص
التحريات تكشف ملابسات اندلاع حريق بشقة فى فيصل بالجيزة حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية فى حريق اشتعل بإحدى الشقق السكنية، بمنطقة فيصل، وبسؤال المقيمين بالشقة، أكدوا عدم اشتباههم فى اندلاع الحريق جنائيا، وأن الحريق لم يسفر عن إصابات. 

 

وتبين من خلال معاينة رجال المباحث للشقة، أن ماس كهربائى أدى لاشتعال الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات. 

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى لمحاصرته، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده دون إصابات.

 

أخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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