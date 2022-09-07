"البيه البواب" تقمص شخصية قارئ عداد ووثق سيدة بالحبال وسرقها بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط أحد الأشخاص حال محاولته السرقة من داخل شقة سكنية بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث ، بسماعه صوت استغاثة إحدى السيدات صادر من داخل الشقة محل سكنها الكائن بدائرة القسم.

على الفور تم الانتقال بإشراف اللواء علاء بشندي وعمل البلاغ وبالدخول إلى الشقة المشار إليها تبين وجود (إحدى السيدات "قاطنة الشقة") موثقة بإحدى الغرف "بدون إصابات" ، كما أمكن ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (الحارس السابق للعقار - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة)، وبحوزته (حقيبة بها مبلغ مالى - مشغولات ذهبية خاصة بالمجنى عليها - عدد 2 ساعة يد).

بسؤال المجنى عليها، قررت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بطرق على الباب وباستعلامها أفاد بأنه قارئ عداد "غاز" ، ولدى فتحها باب الشقة فوجئت بقيامه بدفعها و الدخول للشقة ، وأثناء التدافع سقطت منه (، سلاح أبيض "سكين" )

تم التحفظ عليه ، وقام بتوثيقها والاستيلاء على الحقيبة المضبوطة بحوزته واختبائه عقب وصول القوات.

وبمواجهة المتهم ، إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بأن (ساعتى اليد ) قام بالإستيلاء عليهما من داخل إحدى الشقق بذات العقار – ملك "أحد الأشخاص" غير متواجد – بإستخدام مفتاح الشقة نظراً لطبيعة عمله كحارس سابق للعقار .