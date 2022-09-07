اليوم السابع
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البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: نستثمر 10 مليارات دولار فى مصر

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:17 م
البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: نستثمر 10 مليارات دولار فى مصر الدكتورة أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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أعربت الدكتورة أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، عن أملها فى تعظيم الفرص الاستثمارية فى مصر، كاشفة عن أن البنك استثمر نحو 10 مليارات دولار للمساعدة الاقتصادية وتوفير فرص عمل فى مصر.

 

أضافت رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، خلال كلمة بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر تمر بفترة تحول فهى عالية التنافسية، مؤكدة أن الله أنعم على مصر بالكثير من مصادر الطاقة، ومستعدون لبذل الجهود الممكنة لاستغلال هذه الموارد والمصادر، كالمساعدة فى استغلال الغاز والطاقة الشمسية والرياح.

 

أشارت إلى أن الانتقال إلى الطاقة الخضراء ليس فقط بهدف تقليل الانبعاثات ولكن لتقديم طاقة يعتمد عليها واسمدة ومياه نظيفة.

 


البنك الاوروبى

مصر

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

العاصمة الإدارية الجديدة



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