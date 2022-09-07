البنك الأفريقى للاستيراد: الأفارقة ضحايا رئيسيون للانبعاثات الكربونية

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال البروفيسور بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، إنه بعد شهرين من الآن سنكون في مدينة شرم الشيخ لعقد مؤتمر كوب 27 للنظر في وضع التزامات جديدة، حيث أن مناخنا يتغير للأسوأ.

وأضاف "أوراما" خلال كلمة بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذا يعنى أن الموضوع الذى سوف نناقشه والالتزامات ستكون غاية في الأهمية، فلن يكون هناك دافع لأفريقيا لأننا كقارة على مفترق طرق، معلقا: الأفارقة ضحايا رئيسيين من الانبعاثات الكربونية، ونحن أقل من يسهم في تلك الانبعاثات.