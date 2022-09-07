البابا تواضروس: الجوافة فاكهة مصرية وكنائس المهجر تستوردها فى عيد النيروز

كتب: محمد الأحمدى

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن الكنيسة سوف تحتفل الأحد المقبل بعيد النيروز بداية السنة القبطية أو التقويم القبطى أو سنة الشهداء فى العام الجديد 1739 حيث يعتبر من الأعياد الثابتة فى الكنيسة بداية شهر توت، حيث يؤكد أن الكنائس سوف تحتفل بهذا العام لمدة 17 يوم حتى عيد الصليب فالكنائس سوف تستعد له عن طريق تنظيم سهرة تسبحة.

وأكد قداسة البابا خلال عظته الأسبوعية بالمقر الباباوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الإمبراطور الرومانى دقلديانوس فى عهده استشهد أعداد كبيرة من الأقباط، فبكل براعة حول الأقباط هذا التقويم إلى السنة القبطية وأصبحت السنة القبطية التى يحتفلون بها كل عام.

وأشار قداسته إلى أن الأقباط أستطاعوا أن يستخدموا نتاج الأرض في هذا التوقيت من شهر سبتمبر وأكثر الفواكة الموجودة به البلح والجوافة، موضحا أنه من المهارة والبراعة أن يكون هناك خلط بين الإيمان والطعام بالمناسبات، فالكنائس الموجودة في المهجر يستوردون من مصر الجوافة والبلح لأنه فاكهة مصرية صميمة ويوزعوه على الأطفال فى مدارس الأحد ليعطون معانى روحية للطلاب فى مدارس الأحد.