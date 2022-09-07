اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس: الجوافة فاكهة مصرية وكنائس المهجر تستوردها فى عيد النيروز

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:50 م
البابا تواضروس: الجوافة فاكهة مصرية وكنائس المهجر تستوردها فى عيد النيروز عظة البابا تواضروس
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن الكنيسة سوف تحتفل الأحد المقبل بعيد النيروز بداية السنة القبطية أو التقويم القبطى أو سنة الشهداء فى العام الجديد 1739 حيث يعتبر من الأعياد الثابتة فى الكنيسة بداية شهر توت، حيث يؤكد أن الكنائس سوف تحتفل بهذا العام لمدة 17 يوم حتى عيد الصليب فالكنائس سوف تستعد له عن طريق تنظيم سهرة تسبحة.

 

وأكد قداسة البابا خلال عظته الأسبوعية بالمقر الباباوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الإمبراطور الرومانى دقلديانوس فى عهده استشهد أعداد كبيرة من الأقباط، فبكل براعة حول الأقباط هذا التقويم إلى السنة القبطية وأصبحت السنة القبطية التى يحتفلون بها كل عام.

 

وأشار قداسته إلى أن الأقباط أستطاعوا أن يستخدموا نتاج الأرض في هذا التوقيت من شهر سبتمبر وأكثر الفواكة الموجودة به البلح والجوافة، موضحا أنه من المهارة والبراعة أن يكون هناك خلط بين الإيمان والطعام بالمناسبات، فالكنائس الموجودة في المهجر يستوردون من مصر الجوافة والبلح لأنه فاكهة مصرية صميمة ويوزعوه على الأطفال فى مدارس الأحد ليعطون معانى روحية للطلاب فى مدارس الأحد.

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

البلح والجوافه

كنائس المهجر



الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس الثانى يترأس صلاة جناز الأنبا إيساك.. ويؤكد: كان صبورا

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:28 م

البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس ينعون الأنبا إيساك الأسقف العام

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:02 ص

السابعة مساء.. البابا تواضروس الثانى يستكمل عظته الأسبوعية حول "الأسرة المصرية"

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 05:28 م

البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 04:00 ص

رئيس الوزراء يلتقى البابا تواضروس الثانى و90 شابا بملتقى لوجوس الثالث 2022

الإثنين، 22 أغسطس 2022 04:29 م

رئيس الوزراء يلتقى البابا تواضروس الثانى و90 شابا من المشاركين فى "ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022".. مدبولي من مدينة العلمين الجديدة: المصريون يعملون معا كنسيج واحد.. ومصر تستوعب أبناءها بلا تمييز أو تحيز

الإثنين، 22 أغسطس 2022 02:44 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة